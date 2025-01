Cardone a Radiosei: "Casadei? La Lazio aspetta l’ok. Su Basic..."

La Lazio, durante la fase di calciomercato invernale, sta lottando per far diventare il mediano del Chelsea, Cesare Casadei, un membro della rosa biancoceleste. La trattativa per l'acquisto del calciatore sta riscontrando delle difficoltà, infatti, la Lazio non è l'unica ad aver puntato il centrocampista: anche il Torino lo vorrebbe nella propria squadra. Durante il calciomercato si è parlato molto anche del mediano Basic, biancoceleste mai utilizzato da Baroni e che non è riuscito a mostrare il suo talento neanche sotto la guida di Sarri e Tudor. Per il centrocampista croato si sta cercando un'altra sistemazione e i riflettori puntano sul Cremonese, squadra di Serie B. Riguardo la trattiva Casadei-Lazio e sul futuro di Toma Basic, si è espresso il giornalista Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei.

Cardone sulla trattativa Casadei-Lazio

Casadei? Ieri sera con il Chelsea è stata fatta pace, la Lazio aspetta l’ok dei londinesi. Ieri ci sono stati momenti molto complicati, sono stati riallacciati i contatti e rimesso a posto le condizioni con l’entourage. C’è stata un’apertura, ma un conto è un dirigente che dice qualcosa verbalmente, un conto è che vengano formalizzate le cose. Siamo in attesa di una risposta formale del Chelsea. Il direttore sportivo del Torino è molto convinto che il giocatore andrà lì. È la prima volta che Lotito partecipa ad un’asta, appena c’è un’altra squadra che partecipa, di solito si cambia obiettivo. Qui c’è una convinzione particolare, la Lazio sta lottando su questo giocatore. Verso le 10 ci si aspettava una risposta, non l’hanno avuta ancora. Il Chelsea decide, ha in mano tutto, la Lazio è convinta di farcela perché ha avuto un’apertura alla sua offerta, che è molto particolare. Il Torino dal canto suo darebbe subito i 9 milioni, cosa che i biancocelesti non possono fare. Ci sono stati anche degli aumenti sullo stipendio, che sarebbe a salire anno per anno. Sylla? È legato a Casadei, se prendono lui arriva anche il difensore centrale.

