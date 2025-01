Pedullà: "Cremonese su Basic, il calciatore però…"

Tra la telenovela Casadei, l'interessamento del Bologna per Tchaouna e il piano B Fabian, la Lazio si deve occupare anche delle cessioni dei giocatori fuori rosa. Questa mattina nuove notizie sono arrivate in merito all'interessamento di alcune squadre di Serie A su Castrovilli, mentre già da ieri si vociferava dell'interessamento della Cremonese per Basic. Quest'ultima trattiva sta aprendo nuovi scenari.

La situazione tra Basic e la Cremonese

La squadra di Cremona ha infatti bussato alla porta della Lazio mostrando interesse per il centrocampista croato finito ai margini della rosa biancoceleste. La Cremonese era disposta a partecipare al pagamento dell'ingaggio del calciatore più dell'Hajduk Spalato, altra squadra interessata a Basic, mettendosi dunque in pole position per portare Basic alla corte di mister Stroppa.

Tuttavia, secondo quanto appena riportato da Alfredo Pedullà, Toma Basic per il momento rifiuta la pista Cremonese. Si attendono dunque ulteriori aggiornamenti sull'asse Lazio-Cremona, ma la volontà del giocatore sta pesando.

Il tweet di Pedullà