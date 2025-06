Mulè difende Lotito: “La politica resti fuori dal calcio”

Continuano le contestazioni nei confronti del presidente della Lazio Claudio Lotito, anche nella sua veste di senatore di Forza Italia. L’ultimo episodio si è verificato a Roma, dove è stato esposto uno striscione nei pressi della sede del partito, in piazza San Lorenzo in Lucina. Il messaggio, dal chiaro contenuto polemico, ha riacceso il dibattito sul doppio ruolo di Lotito tra politica e calcio.

Mulè: “Impegno esemplare, politica resti neutrale”

A intervenire in difesa di Lotito è stato Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera. “So quanta passione e impegno ci mette Claudio e quanto coraggio ha dimostrato nel denunciare situazioni al limite della legalità per difendere i tifosi”.

Le parole di Mulè

Mulè ha ribadito che ogni forma di dissenso è legittima, ma solo nel rispetto delle persone, e ha avvertito: “Tentare di coinvolgere la politica in questa vicenda è pericoloso. La politica non può e non deve avere un ruolo nella gestione di una società sportiva”. Forza Italia si mostra quindi compatta nel sostenere Lotito, respingendo le accuse e difendendo la netta separazione tra sport e politica.