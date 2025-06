Striscione contro Lotito, reazioni da politica e tifosi

Uno striscione con la scritta “Forza Italia: libera la Lazio” è apparso questa mattina nel centro di Roma, nei pressi della sede nazionale di Forza Italia. Il messaggio è stato interpretato come una protesta contro Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore del partito. Immediate le reazioni dal mondo politico.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Protesta davanti alla sede di Forza Italia

Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, ha definito legittima la critica, ma ha condannato ogni forma di strumentalizzazione: “La politica non può e non deve avere un ruolo nella vicenda Lazio”. Ha inoltre elogiato l’impegno di Lotito per la legalità e per la difesa della tifoseria.

Il Lazio Club Montecitorio: “No a strumentalizzazioni”

Anche il Lazio Club Montecitorio è intervenuto con una nota ufficiale, stigmatizzando l’accaduto e ribadendo la necessità di tenere la Lazio fuori da logiche politiche. “La Lazio è passione sportiva e appartiene ai suoi straordinari tifosi”, si legge nel comunicato. “Invitiamo tutti a preservare l’autonomia e il valore universale della squadra.” La vicenda riaccende il dibattito sul rapporto tra sport, tifo e rappresentanza politica.