Zaccagni, la domanda sulla Lazio e la lotta scudetto

Mattia Zaccagni è in un momento particolarmente bello, le sue prestazioni sono nettamente in crescita ed è impressionante, nonchè fondamentale, il suo operato sulla fascia sinistra in coppia con il portoghese Nuno Tavares. I due sono diventati la coppia più prolifica della serie A in termini di numeri per quel che riguarda la porzione laterale di campo. Zaccagni è stato intervistato da Il Corriere dello sport , tanti i temi trattati e le domande a cui ha risposto apertamente. Tra i tanti quesiti e vista l'importante posizione in classifica dei biancocelesti, si è toccato anche il tema lotta scudetto e dove la Lazio potrebbe arrivare.

Le parole di Zaccagni sullo Scudetto

Al numero 10 biancoceleste quando gli è stato chiesto se la Lazio fosse in grado di rimanere a lungo su questo treno scudetto ha risposto sicuramente con molta umiltà ma allo stesso tempo con grande voglia di vittoria e consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie qualità di squadra. Le sue parole:

Ci sono tante squadre forti, è bello così e per la Lazio sarebbe bello rimanere aggrappata fino alla fine.

Classifica e numeri

Classifica importante in casa Lazio, dopo 12 partite i punti sono ben 25. Sopra la Lazio una sola squadra, il Napoli, con 26 punti e con gli stessi punti dei capitolini ci sono Atalanta, Fiorentina ed Inter. Sui 12 match disputati, 8 le vittorie, 3 le sconfitte e un solo pareggio. In attacco le reti siglate sono 25 mentre quelle subite 14. Media gol partita è di 2.1. Questi i numeri nel campionato di serie A, sicuramente c'è tanta positività e la Lazio dovrà far di tutto per mantenere questo trend con continuità.