Lazio-Bodoe/Glimt: i convocati dal mister Marco Baroni per l'impresa contro il club norvegese

Dopo la terribile sconfitta in Norvegia per 2-0, partita valida per il girone d'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League, stasera le aquile dovranno scendere in campo contro il Bodoe/Glimt e tentare in ogni modo di portarsi a casa la vittoria e, soprattutto, passare il turno ed accedere alle semifinali della competizione europea, dove potrebbero incontrare la vincente tra Tottenham e Eintracht Francoforte. Il match di stasera, in programma alle ore 21:00, non sarà per niente facile per le aquile, infatti, nonostante nelle ultime partite la rosa biancoceleste sta mostrando nuovamente tutta la sua forza e, soprattutto, la voglia di vincere, la vittoria per il club di Baroni alla stadio Olimpico non arriva dallo scontro con il Monza del 9 febbraio, match terminato 5-1. Un altro fattore preoccupante per il tecnico riguarda il fatto che, oltre a segnare almeno due reti, il club biancoceleste dovrebbe riuscire a mantenere la porta inviolata per tutto il corso della partita, tuttavia, in Europa League sono stati soltanto 3 i match nei quali la Lazio non ha subito neanche un gol, mentre nel Campionato di Serie A la porta è rimasta inviolata per 7 partite. In vista dell'importante incontro di stasera, la Lazio ha diramato la lista delle aquile convocate dal tecnico Marco Baroni per tentare di sconfiggere l'avversario norvegese.

Lazio - Fraioli

I convocati dal mister Marco Baroni

Lazio - X

