MOVIOLA | Visser si riprende in corso d'opera: giusta l'espulzione per Munoz

Questa sera, allo Stadio Olimpico, si è disputata la sfida di Europa League tra Lazio e Real Sociedad, diretta dall’arbitro Lawrence Visser. Ad affiancarlo, i connazionali Rien Vanyzere e Thibaud Nijssen come assistenti, mentre al VAR erano presenti gli olandesi Rob Dieperink e Dennis Higler come AVAR.

Il primo tempo

La partita è iniziata subito con un episodio controverso. Al 7° minuto, l’arbitro ha ammonito Nicolò Rovella per un fallo dubbio a centrocampo: il centrocampista biancoceleste, nel tentativo di recuperare il pallone, era intervenuto in modo deciso ma pulito, senza toccare l’avversario della squadra spagnola. Una decisione che pesa, poiché Rovella, già diffidato, sarà costretto a saltare la prossima gara di Europa League.

Poco dopo, al 12° minuto, l’arbitro ha giustamente ammonito Munoz per un intervento falloso su Isaksen, ristabilendo un equilibrio nelle sanzioni. Al 14°, la Lazio è andata vicinissima al raddoppio su calcio d’angolo: il colpo di testa di Castellanos è stato però salvato sulla linea di porta dalla difesa della Real Sociedad. L’arbitro, correttamente, non ha concesso il gol, poiché la palla non aveva interamente superato la linea.

Al minuto 29' della prima frazione di gara arriva il primo episodio chiave del match: l'unico ammonito in casa avversaria, Munoz, viene giustamente espulso per doppio giallo dopo un'entrataccia su Isaksen.

Al 39esimo tro giallo per gli spagnoli, questa volta per Zubimendi per un nuovo fallo sullo scatenato Isaksen.

Il secondo tempo

La seconda frazione inizia con un ammonito in casa biancoceleste, anche in questo caso una sanzione pesante. Si tratta di Zaccagni, che diffidato, salterà anche lui la prissima con i Braga.