Roma-Lazio, Mancini: "Siamo pronti per questa partita. Sugli ultimi derby..."

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Roma-Lazio, il Derby della Capitale. Giallorossi e biancocelesti si affrontano allo Stadio Olimpico di Roma per la 31° giornata di Serie A.

Nel pre gara, ai microfoni di DAZN, è intervenuto il difensore giallorosso Gianluca Mancini in vista del derby:

"Sensazioni positive. Andiamo a fare una partita che sentiamo da una settimana quello che ci aspetta, che verrà. Le emozioni sono forti, la carica giusta: siamo pronti per questa partita.

Gli ultimi derby? Ogni partita ha una storia a se. Lo sappiamo, deve essere un qualcosa in più da dare in campo per meritarsi la vittoria. De Rossi? Ha preparato la partita a livello tattico e mentale, in questo sport si gioca con queste cose. Siamo pronti".