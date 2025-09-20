Riapre la campagna abbonamenti della Lazio: tutte le info
La Lazio attraverso un comunicato ufficiale ha reso noto che la campagna abbonamenti riaprirà lunedì 22 settembre alle 12:00
Sono state 29.163 le tessere di abbonamenti staccate in estate dalla Lazio, una risposta emozionante da parte del popolo laziale che nonostante le difficoltà in estate e una stagione a dir poco altalenante ha dato prova di sostegno incondizionato alla squadra.
La Lazio attraverso un comunicato ufficiale ha reso noto che la campagna abbonamenti riaprirà lunedì 22 settembre alle 12:00 e rimarrà in funzione fino a giovedì 25 settembre alle 23:59.
Il comunicato della Lazio
La S.S. Lazio annuncia la riapertura della campagna abbonamenti per la stagione 2025/26.
Il nuovo abbonamento comprende:
17 partite casalinghe di Serie A EniLive;
la prima gara casalinga di Coppa Italia Frecciarossa.
Periodo di vendita
Apertura: lunedì 22 settembre ore 12:00;
Chiusura: giovedì 25 settembre ore 23:59.