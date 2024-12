Roma-Atalanta 0-2, giallorossi ko e zona B più vicina

Si chiude la 14sima giornata di serie A con la partita dello stadio Olimpico tra Roma ed Atalanta. Gli ospiti fanno il match, dominano ma riescono a trovare il gol solamente a 20 minuti dal termine. Una vittoria schiacciante dal punto di vista del gioco contro una Roma grintosa e volenterosa ma che in termini tecnico tattici ha mostrato poco sul rettangolo verde. I giallorossi infatti non hanno mai dato l'idea di poter vincere davvero la partita. Le uniche azioni offensive sono arrivate con conclusioni dalla distanza a differenza dell'Atalanta che ha creato moltissime azioni con importanti manovre d'attacco.

L'andamento del match

I primi 45 minuti sono caratterizzati da una grande lotta in mezzo al campo. La Roma tenta per due volte di essere pericolosa con due conclusioni da fuori area, prima con Paredes, tiro parato da Carnesecchi in tuffo e poi con Konè che prova anche lui il missile da fuori con il pallone che esce sul fondo. Altro copione quello della Dea, manovre importanti e giropalla che mette in serie difficoltà i giallorossi. Annullato un gol a Lookman per fuorigioco dopo una bella azione e pericoloso colpo di testa dell'ex Milan De Ketelaere, ci pensa Svilar e tenere a galla la sua squadra con una parata non facile. Il secondo tempo riprende nello stesso modo del primo. Squadra di casa corsara che cerca ripartenze mentre l'Atalanta gioca un calcio di altro livello. Bisogna attendere il minuto 69 per il vantaggio della Dea, è De Roon a segnare con un tiro da fuori deviato da Celik all'angolino. La squadra di casa non si ferma, continua ad attaccare vedendo una Roma stanca e notevolmente più debole. Al minuto 89 c'è tempo per il 2-0, lo segna Zaniolo di testa su un cross da calcio d'angolo. L'ex giallorosso va ad esultare con grande foga ed entusiasmo, finendo poi per sbeffeggiare anche la tifoseria giallorossa. E pensare che era l'idolo indiscusso dei giallorossi.

Le rispettive classifiche

L'Atalanta conquista tre punti importantissimi, vola al secondo posto solitario, 31 punti a solo tre punti dalla capolista Napoli. In casa Roma invece buio totale, i giallorossi scivolano ancor più in basso inchiodati a 13 punti con la terzultima Como a 11 punti, posto che rappresenta la zona retrocessione. La prossima partita per i giallorossi sarà con il Lecce e guardando classifica e matematica non può che definirsi uno scontro diretto per la zona retrocessione.