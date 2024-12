Zaniolo segna, gioisce e sbeffeggia la sua ex Roma

La Roma perde contro l'Atalanta per due reti a zero. Una partita che si è sbloccata solo al 69simo minuto ma che dal punto di vista del gioco espresso in campo è stata a senso unico con la Dea che ha giocato un calcio di un altro pianeta e una Roma che ci ha messo tanta grinta e impegno ma poco in termini tecnico tattici. Tifosi romanisti che sono passati, in pochi minuti, dalla delusione al famoso rosicare, verbo usato tanto nella capitale. Il motivo improvviso di questa emozione è stato il gol di Zaniolo. Incredibile il suo atteggiamento dopo aver segnato al minuto 89, il giocatore ha dimostrato che aveva più di un sassolino da togliersi dalla scarpa e che tutto quel legame che sembrava esserci ai tempi giallorossi era ben poco concreto e di facciata.

Cosa ha fatto Zaniolo al momento del gol

Minuto 89, l'Atalanta calcia un corner, palla in mezzo e Zaniolo stacca su tutti buttando il pallone nell'angolino contro uno Svilar immobile che non può nulla. E' il suo primo gol in campionato e dall'enfasi della sua esultanza forse non poteva desiderare battesimo migliore per il suo ritorno nel campionato italiano. Il giocatore corre felicissimo sotto il settore ospite dei suoi tifosi togliendosi la maglia ed esultando come un matto, su di lui si fionda una pioggia di fischi, che già durante il match si erano fatti vivi in varie occasioni. L'episodio non finisce qui. Al termine del match i giocatori della Roma cercando Zaniolo, si rischia una rissa, c'è chi divide gli animi caldi e Zaniolo continua ad esultare sbeffeggiando letteralmente il pubblico giallorosso, che continua a fischiare, ed i suoi ex compagni che lo cercano senza però mai arrivare a lui che continua ad alzare le braccia al cielo in segno di gioia.

Quell'amore tra Zaniolo e la Roma?

Un tempo sembrava ci fosse un legame importante tra pubblico giallorosso e Niccolò Zaniolo. La cosa è poi svanita a quanto pare. Il divorzio tra Roma e Zaniolo è stato brusco con il giocatore che ha fatto di tutto per lasciare il club giallorosso accettando anche una realtà minore come quella dell'Aston Villa. Il calciatore ha dimostrato di non giocare ne per la maglia ne per i tifosi e che di quei colori ben poco gli interessava. I tifosi dalla loro si sono sentiti presi in giro, traditi ed umiliati. Oggi arrivata la conferma di tutto questo, forse anche più di quanto si poteva immaginare vista la reazione di Zaniolo dopo il gol.