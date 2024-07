Hansa Rostock-Lazio 0-3: biancocelesti in crescita, Zaccagni sblocca e guida la squadra

Buon test per i ragazzi di Baroni, che sono riusciti a imporsi con un netto 3-0 ai danni dell'Hansa Rostock, squadra della terza serie tedesca.

Primo tempo: molto equilibrio tra le squadra

Primo tempo giocato a ritmi tendenzialmente bassi, nonostante si sia intravisto qualche spunto in attacco e buone uscite palle a terra della difesa. Bene Zaccagni, oggi capitano, che al 44' sblocca la partita con un colpo di testa a pochi passi dalla porta. Sponda area, leggermente sporcata, del Taty Castellanos, con l'argentino particolarmente ispirato.

Secondo tempo: la Lazio cresce

Nel secondo tempo la squadra biancoceleste cresce. Baroni inserisce Mandas, Pellegrini e Cataldi, ma la squadra sta ritrovando il ritmo partita grazie al lavoro accumulato nelle ultime amichevoli e alla crescente coesione tra i giocatori. Non a caso il Taty colpisce subito, al 50', con un bel tiro di precisione servito da Guendouzi. L'argentino inizia a sentirsi in fiducia e poco dopo sforna un'ottimo assist per il subentrato Tchaouna: l'ex Salernitana la scaraventa in porta e chiude la partita sul 3-0. Bel gol del nazionale francese, che dopo qualche errore si ambienta in quel di Rostock e trova il suo quarto centro del precampionato.

Test superato per la nuova Lazio targata Marco Baroni, utile soprattutto a mettere minuti nelle gambe anche in vista della prossima amichevole: i biancocelesti sono pronti a scendere in campo sabato 3 agosto alle 20:45 contro Frosinone allo Stirpe.