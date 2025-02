Lazio, possibile terza vittoria stagionale contro il Napoli

La Lazio ha la possibilità di compiere un’impresa che non si vede da più di 30 anni: vincere per la terza volta in una sola stagione contro il Napoli, considerando tutte le competizioni. Se questa impresa venisse realizzata, i biancocelesti riuscirebbero a eguagliare un risultato che risale alla stagione 1994/95, quando Zdenek Zeman era sulla panchina della Lazio.

La stagione 1994/95: il precedente storico

Nel campionato 1994/95, la Lazio di Zeman, caratterizzata da un gioco frizzante e offensivo, riuscì a battere il Napoli in tre occasioni, di cui due nelle sfide dei quarti di finale di Coppa Italia. Questa statistica è rimasta un’impresa per il club, che non è mai riuscito a ripetere lo stesso successo contro i partenopei in un’unica stagione.

La Lazio di oggi: competitività e crescita

La Lazio di oggi ha dimostrato di essere una squadra solida e competitiva, capace di fronteggiare le big del campionato, come dimostra il rendimento contro il Napoli nelle ultime stagioni. Questo possibile traguardo rappresenterebbe anche una testimonianza della crescita della squadra, che, dopo anni di alti e bassi, sembra aver trovato la giusta continuità nelle prestazioni.

Il significato di un successo contro il Napoli

Vincere contro il Napoli in tre occasioni stagionali non sarebbe solo un dato statistico, ma anche un segnale importante per il futuro della Lazio. Un simile traguardo dimostrerebbe la capacità della squadra di affrontare e battere i top club, consolidando la sua posizione tra le prime della Serie A e rafforzando l’entusiasmo dei tifosi.