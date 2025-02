Lazio, forte interesse per un giocatore del River Plate

Si è appena concluso il calciomercato invernale, dove la società biancoceleste è stata particolarmente attiva. Il presidente Claudio Lotito quest'anno ha smentito l'operato che lo vedeva protagonista nei passati vent'anni di Lazio. Tre gli acquisti in entrata nel quartier generale di Formello ma non è finita qui. I capitolini continuano a lavorare per il futuro con una sola ed unica priorità: talenti giovani. Questa la caratteristica essenziale che condurrà la Lazio ad avviare ipotetiche trattative per nuovi giocatori da portare a Roma.

Il nome nuovo in ottica Lazio

Il direttore sporitvo Angelo Fabiani ha ammesso la linea della società nell'acquistare futuri calciatori. Il progetto di ringiovanimento è ancora in atto e serviranno altre operazioni per concludere il piano che la società ha in mente. Nel frattempo, dall'estero rimbalzano notizie riguardanti l'interessamento da parte della Lazio per un giocatore. In particolare El Crack Deportivo, dall'Argentina, riporta dell'interessamento da parte del club biancoceleste per Santiago Simón, esterno del River Plate. Non c'è ancora un'offerta sul tavolo, ma la società argentina attende una proposta. Simón è un classe 2002 di buona prospettiva, ma le ultime due stagioni ha avuto molti alti e bassi per via di infortuni, mancanza di minutaggio e concorrenza. È un nome da tenere d'occhio, anche perché la Lazio ha pescato spesso dal Sudamerica negli anni.

Le caratteristiche del calciatore

Santiago Simon è un giovane interessantissimo che sta stupendo il calcio sud-americano. La sua caratteristica principale è velocità e dribbling. L'esterno è capace di creare superiorità numerica grazie al suo dinamismo e alla sua tecnica sopraffina. Altro dettaglio importante è che il giocatore può giocare anche in una posizione più arretrata, come mezzala, discorso che sicuramente può far comodo al gioco di Marco Baroni.