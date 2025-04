Primavera Live | Lazio-Milan 0-1: inizia il secondo tempo

Partita che può definirsi un crocevia fondamentale per la qualificazione ai Playoff Scudetto Primavera 2024/25: la Lazio ospita il Milan in un match quasi da dentro o fuori. La squadra di Segio Pirozzi si trova momentaneamente a +2 sui rossoneri e a -1 dall'Hellas Verona, momentaneamente sesto, un risultato utile può far tornare la Lazio in zona playoff a tre giornate dal termine del campionato.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (3-4-1-2): Renzetti; Petta, Bordon, Bordoni; Zazza, Di Tommaso, Nazzaro, Milani; Farcomeni; Serra, D'Agostini.

A disp.: Bosi, Cipriani, Ferrari, Gelli, Munoz, Cuzzarella, Trifelli, Sulejmani, Pinelli, Marinaj, Ciucci.

All.: Sergio Pirozzi

MILAN: Pittarella, Nissen, Paloschi, Sala, Liberali, Ossola, Bonomi, Hodzic, Tartaglia, Magni, Scotti.

A disp.: Colzani, Mancioppi, Perin, Perrucci, Skoczylas, Parmiggiani, Di Siena, Lamorte, Perina, Colombo, Asanji.

All.: Federico Guidi

