Lazio-Parma: Baroni gioca tutte le sue carte contro l'avversario e schiera la coppia vincente

Stasera c'è un appuntamento molto importante per le aquile, infatti, alle ore 20:45 la rosa biancoceleste scenderà in campo allo stadio Olimpico per affrontare il Parma, partita visibile sulla piattaforma Dazn o su Sky e in streaming su NOW. Dato che il Campionato sta per terminare e l'obiettivo Champions sembra ancora realizzabile, la conquista dei 3 punti nel match di stasera è necessaria per il club di Baroni per tentare di riscalare la classifica. Il tecnico dovrà pensare bene alle carte da giocare, infatti, adesso la Lazio non può più permettersi errori.

Fraioli

Lazio-Parma: le probabili mosse di Baroni

Come riportato da Il Messaggero, ai titolari biancocelesti spetta un tour de force per queste ultime partite di Campionato, infatti, tra infortuni e squalifiche, saranno i soliti 11 a dominare il campo. Mandas in porta ormai è una costante ed unica speranza di chiudere il match con un clean sheet, viste le precedenti prestazioni del greco. Il duo Gila-Romagnoli sarà schierato in difesa centrale, mentre sulle fasce ci saranno Marusic e Pellegrini, con Hisaj come unico cambio, infatti, Lazzari sarà nuovamente disponibile per lo scontro con la Juventus o con l'Inter, mentre Tavares ha scarse possibilità di rientrare in campo. A centrocampo non ci sarà nessuna novità, saranno Guendouzi e Rovella a fare gli straordinari, quest'ultimo diffidato e a rischio sqaualifica, così come il capitano. Dopo le reti contro il Genoa, la coppia Taty-Dia sarà di nuovo presente, mentre sulla trequarti dovrebbero essere schierati Isaksen e Zaccagni, che non trova il gol dal 2 marzo, tuttavia, in tutte le 10 occasioni in cui il capitano ha mandato il pallone in rete le aquile hanno trionfato.

Lazio-Parma: le probabili formazioni

LAZIO (4-2-3-1): Mandas, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Rovella, Isaksen, Dia, Zaccagni, Castellanos. Allenatore: Baroni

PARMA (3-5-2): Suzuki, Del prato, Valenti, Leoni, Almqvist, Hernani, Keita, Sohm, Valeri, Pellegrino, Bonny. Allenatore: Chivi