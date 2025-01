Lazio, Hysaj-Lecce possibile ma l’ingaggio è un ostacolo: la situazione

In questa sessione invernale di mercato, la Lazio si sta impegnando nel rinforzare l’organico e mettere la squadra di mister Baroni nelle condizioni di rispondere ai numerosi impegni che la Lazio dovrà affrontare nei prossimi mesi tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Si lavora al mercato anche e soprattutto in uscita: in questi ultimi mesi, escluso dalla lista Serie A ed Europa League, era rimasto il terzino biancoceleste Elseid Hysaj.

La situazione Hysaj

L’albanese, nonostante fino a due anni fa fosse fra i protagonisti dell’organico biancoceleste sotto la guida di Mister Sarri, quest’anno non ha trovato spazio nella squadra attuale e ha potuto disputare soltanto gli ottavi di Coppa Italia contro il Napoli, forgiando, tra l’altro, un’ottima prestazione. Lo stesso Baroni ha riconosciuto l’impegno del terzino che, nonostante l’assenza in panchina nel weekend, continua ad allenarsi con dedizione a Formello insieme ai compagni e meriterebbe sicuramente qualche chance in più.

Il Lecce interessato

La Lazio però anche in vista del mercato in entrata, è impegnata anche in quello in uscita e Hysaj potrebbe rappresentare una soluzione. La Lazio, infatti, avrebbe aperto alla possibilità di lasciare partire il giocatore (che ha un contratto valido fino al 2026) gratuitamente in prestito per sei mesi: le strade fra l’albanese e la Lazio sembrano prossime alla separazione. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Lecce punta al terzino albanese ma la Lazio acconsentirebbe solo a condizione che il club salentino paghi metà stipendio visto che l’ingaggio è molto alto e ammonta a circa 2,8 milioni di euro, un elemento che complica notevolmente la trattativa.