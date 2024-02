Il giudice sportivo ha deciso su Gila

Ieri sera la Lazio ha ottenuto una vittoria per 2-0 in una difficile trasferta contro il Torino. Grazie ai gol di Guendouzi e Cataldi, i biancocelesti mantengono vive le speranze di ridurre il divario creatosi con Atalanta e Bologna. La prossima sfida contro una Fiorentina in crisi sarà fondamentale per le ambizioni europee della squadra. Il Giudice sportivo ha deciso che Gila sarà squalificato per una sola partita di campionato dopo l'espulsione subita ieri per un fallo su Zapata ai limiti dell'area. Questa sarà una perdita significativa per la difesa di Maurizio Sarri, considerando che Gila si è ormai imposto come punto fermo nel reparto arretrato, formando una solida coppia con Romagnoli.