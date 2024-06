Pedullà: "In nottata arriverà la telefonata di Lotito a Baroni. Gli farà firmare un biennale"

Nella serata di ieri è arrivata l'ufficialità delle dimissioni di Tudor e in queste ore sono circolati diversi nomi per la panchina della Lazio: la suggestione Allegri che però non ha portato a nulla di fatto, un clamoroso ritorno di Sarri e l'idea Conceicao. In giornata si sono alzate vistosamente le possibilità di un approdo di Baroni, che interessa anche al Cagliari, sulla panchina della Lazio, nonostante il dissenso dei tifosi sui social. Alfredo Pedullà, sul suo profilo X, ha fatto il punto della situazione. Queste le sue parole

Depositphotos

Alfredo Pedullà sulla questione Baroni-Lazio

Baroni, tre ore con Giulini. Lo ha ringraziato e gli ha promesso che terrebbe in considerazione il Cagliari nel caso in cui la Lazio non affondasse. Ma non accadrà perché in serata/nottata arriverà la telefonata di Lotito che lo convocherà prevedibilmente per domani e gli farà firmare un biennale

Il tweet di Pedullà su Baroni