Primavera, le pagelle di Cagliari-Lazio: attacco spuntato

Le valutazioni dei giocatori biancocelesti nel match contro il Cagliari valido per la 2° giornata del Campionato Primavera1

Beniamino Civitelli /

Non si muove la classifica della Lazio Primavera che è ferma ancora a 0 punti dopo le prime due giornate. È il Cagliari a trionfare nel match che apre la 2° giornata del Campionato Primavera grazie all'Eurogol di Grandu che piega il castello difensivo della Lazio che sin lì aveva ben tenuto nonostante un Trepy (C) sugli scudi. 

Le pagelle di Cagliari-Lazio Primavera

Bosi - 6

Non può nulla sul gol del Cagliari. Sicuro nelle uscite e nelle altre parate

Ferrari - 6 

Una delle occasioni più pericolose della Lazio passa dai suoi piedi da calcio piazzato. Preciso nei suoi compiti difensivi, da migliorare alcune giocate prettamente tecniche

Bordon - 6

Insieme a Bordon si arrendono solo alla magia di Grandu, per il resto avevano ben difeso l'area di rigore.

Bordoni - 6.5

Comanda bene la difesa, riuscendo quasi sempre ad intervenire correttamente. Ammonizione ben spesa per limitare Trepy.

Trifelli - 6

Fatica a volte a tenere la potenza di Trepy, tenta qualche discesa a fondo campo senza però essere pericoloso. Dal 71' Calvani: 6

Santagostino - 6

Fisico e motore lo contraddistinguono, manca un po' nelle giocate più tecniche ma il suo ritmo si fa sentire a centrocampo. Dall'81' Battisti: SV

Farcomeni - 6

La qualità a centrocampo passa dai suoi piedi ma manca un po' di dinamismo, l'impressione è che manchi in esperienza in quel ruolo, solo giocando tanto può migliorare e tanto, la qualità non manca. Deve migliorare invece in disciplina sono già due i cartellini gialli rimediati in due gare disputate

Canali - 6

Mette dinamismo al centrocampo ma non riesce a graffiare quando ha una grande occasione nel primo tempo. Dal 45' Curzi: 6

Gelli - 5.5

Partita di luci e ombre la sua, ci si aspetta di più da uno con le sue qualità.

Montano - 5

Spreca una buona occasione dopo appena 1' di gioco, non riesce poi ad essere imbeccato più dai suoi compagni. Dall'81' Carbone: SV

Cuzzarella - 6

Sempre positiva la sua prima giocata, non riesce a trovare la giocata definitiva per sbloccare il punteggio. Dall'81' Lauri: Sv

