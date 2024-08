Il punto di Alfredo Pedullà sul calciomercato della Lazio: da Dia a Folorunsho

Si avvicina sempre di più l’esordio stagionale della Lazio di Baroni in campionato, ma il calciomercato non si ferma. Per quanto riguarda le uscite, il più vicino a salutare sembra esser proprio Cancellieri, ma ci sono anche altre situazioni in evoluzione. Sul fronte acquisti invece, il più vicino sembra essere proprio Dia, autore di una doppietta nella gara di Coppa Italia vinta dalla Salernitana ai calci di rigore con lo Spezia; c’è anche la trattativa per portare Folorunsho a Roma. L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il quadro generale del mercato in casa Lazio. Questa la situazione

Il punto di Pedullà su Dia

Per Dia mancano gli ultimi dettagli con gli agenti, con la Salernitana l’accordo è totale dalla scorsa settimana per 11 milioni bonus compresi.

Le uscite

Cancellieri va al Parma in prestito con diritto di riscatto, la cifra per il prestito è quella che abbiamo anticipato ovvero 1,2 milioni; Basic ha mercato anche in Spagna, come già raccontato; per Fares c’è una proposta dei greci del Panserraikos; Akpa Akpro ha mercato in Italia e all’estero.

La trattativa per Folorunsho

La Lazio lavora per chiudere Folorunsho. L’operazione non rientra in un discorso di lista, considerati i suoi trascorsi nel settore giovanile della Lazio, ma scaricare qualche ingaggio e guadagnare qualcosa sui cartellini è una direzione da prendere per poi regalare un nuovo centrocampista a Baroni.