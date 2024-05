Finale scudetto primavera, il tricolore va al Sassuolo: schiantata la Roma

Al Viola Park, il Sassuolo conquista il primo scudetto di categoria della sua storia. Nella finale Primavera contro la Roma, i neroverdi trionfano con un netto 3-0, tutto deciso nella ripresa. I marcatori sono Falasca, Cinquegrano e Russo, che hanno firmato i gol nella seconda metà di gara.

Il match

La Roma, che era arrivata in finale dopo aver battuto 3-2 la Lazio Primavera, non è riuscita a replicare la prestazione contro i biancocelesti. La partita inizia equilibrata e la prima frazione di gioco si chiude a reti bianche, ma nel secondo tempo il Sassuolo prende il sopravvento: Falasca sblocca il punteggio, Cinquegrano raddoppia con un colpo di testa e Russo chiude definitivamente i giochi. Una vittoria storica per il Sassuolo Primavera, che porta a casa il suo primo titolo nazionale. Nonostante la retrocessione in Serie B della prima squadra (avvenuta dopo 11 anni dalla prima storica promozione in massima categoria) i giovani della Primavera del Sassuolo hanno dimostrato il valore del settore giovanile neroverde, da sempre fucina di grandi talenti.