Milinkovic Savic e un ritorno con la maglia della Lazio

E' stato un amore reciproco tra la Lazio e Sergej Milinkovic Savic. Il classico sentimento coronato dal dare-avere. Il club capitolino ha portato il serbo all'apice della sua carriera in termini personali di rendimento e di maglia indossata più prestigiosa per il giocatore.

Poi c'è quello che Milinkovic Savic ha dato alla Lazio. Un giocatore straordinario, completo, miglior centrocampista della serie A per almeno due anni. Il serbo è arrivato a valere più di 100 milioni ed ha illuminato il popolo laziale con le sue giocate. Una separazione poi che è stata amara da una parte per entrambe le parti.

Il retroscena

Un ritorno che è sempre rimasto nell'aria. Un pò per le parole utilizzate da Milinkovic Savic per la Lazio, per la città, per i tifosi e un pò per quello che il giocatore è stato per il club. Tutto è stato sempre molto astratto e rimasto nell'immaginario ma adesso sembra esserci un retroscena importante.

L'accaduto riguarda l'ultimo calciomercato invernale, quello di gennaio, dove tra l'altro la società capitolina si è fatta trovare molto attiva rispetto agli anni precedenti. La rivelazione arriva da Calciomercato.com, che ha parlato di alcuni colloqui andati in scena circa 4 mesi fa. La società biancoceleste, era a caccia di un centrocampista, è stata contattato da qualche intermediario che ha provato a imbastire una trattativa per il possibile rientro del serbo nella Capitale. Solo una chiacchierata però, niente di più. Alla fine, infatti, non se n'è fatto nulla, con la Lazio che alla fine ha virato sull'acquisto di Belahyane dopo la telenovela Fazzini prima e Casadei poi.

I numeri di Sergej Milinkovic Savic con la Lazio

Statistiche importanti del centrocampista serbo con la maglia biancoceleste ma non solo, andando oltre giocate e prestazioni hanno fatto ancor più la differenza nei suoi lunghi otto anni con la Lazio. In totale le presenze di Milinkovic Savic con i capitolini sono state 341 con ben 69 reti totalizzate.