Fondamentale l'arrivo di un attaccante per la Lazio: i nomi

La stagione si sta per concludere, oramai mancano tre partite, tre finali fondamentali che oltre ad andare a scrivere il finale di questa annata per la Lazio delineeranno anche il futuro e le strategie di mercato. In ogni caso i biancocelesti hanno delle urgenze su cui non possono sorvolare.

Una questione emersa quest'anno, forse anche in maniera inaspettata, quando Castellanos ha iniziato ad avere problemi fisici mancando per diversi match e facendo venire a galla problematiche offensive impossibili da risolvere per Marco Baroni. La coppia Lotito-Fabiani sarà quindi impegnata a trovare un attaccante che si allinei al profilo di Castellanos.

I nomi finora in orbita Lazio

Presto sicuramente per pensare al calciomercato, c'è una stagione da portare a termine e concentrarsi sulle questioni di campo. Questo è quello che viene ripetuto in certi casi nell'ambiente ma allo stesso tempo i dirigenti, in primis il direttore sportivo Fabiani, stanno sfogliando una lista di nomi che hanno attirato l'interesse dalle parti di Formello.

Qualche profilo è emerso, da capire quanto siano veri e propri interessi, semplici sondaggi o solo nomi per i giornali. Il primo spuntato risale agli ottavi di finale di Europa League tra Lazio e Viktoria Plzen, parliamo di Rafiu Durosinmi. L'attaccante nigeriano ha 23 anni, ha colpito i biancocelesti anche nella doppia sfida europea, il prezzo del suo cartellino si aggira attorno ai 10 milioni. Si vocifera inoltre, che ci sia stato qualche contatto tra il club romano e quello ceco.

L'altro nome porta in Grecia, sponda Panathinaikos, ed è il profilo di Fotis Ioannidis. Un classe 2000 che lo scorso anno ha fatto vedere grandi cose a suon di gol. Quest'anno ha subito un calo che logicamente corrisponde ha fatto scendere anche il prezzo del suo cartellino. Infatti il club greco, l'ultima estate, chiedeva circa 25-30 milioni con la Lazio che aveva effettuato un sondaggio prima dell'acquisto di Boulaye Dia. Attualmente il prezzo invece potrebbe essere tra i 15 e i 20 milioni e si vocifera che il profilo di Ioannidis continua a piacere ad Angelo Fabiani.

Il profilo ideale

I due attaccanti citati, che sembrerebbero in orbita Lazio, hanno sicuramente caratteristiche diverse. Rafiu Durosinmi è un giocatore dalla falcata rapida e che sfrutta le palle in profondità, più veloce e meno fisico. Tutt'altro invece Fotis Ioannidis, giocatore molto più fisico, meno veloce, torre autentica ma allo stesso tempo con un'ottima tecnica e gestione del pallone tra i piedi.

La domanda che sorge spontanea è: cosa cerca la Lazio però? Le caratteristiche tecniche sono tutto, considerando anche le qualità di Castellanos e sopratutto se questa estate non sarà uno di quei nomi importanti che potrà finire sul mercato. Le dinamiche sono ancora tante come le valutazioni da fare, fatto sta che una cosa resta sicura: alla Lazio serve una punta.