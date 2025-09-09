Football Crazy ritorna stasera: torna l’appuntamento del martedì sera su T9

Questa sera ritorna in TV Football Crazy, la trasmissione televisiva interamente dedicata alla Lazio, alla Serie A e al calcio nazionale. L’appuntamento è fissato come sempre per il martedì alle ore 20.30, in diretta su T9, canale 17 del digitale terrestre.

Alla conduzione ci sarà ancora la giornalista Elisa Di Iorio, che guiderà il dibattito con ospiti in studio e opinionisti pronti ad analizzare le partite, i protagonisti e i temi più caldi del campionato.

Un format ormai consolidato, che anche quest’anno promette di offrire approfondimenti, curiosità e spazio al confronto tra tifosi e addetti ai lavori. L’appuntamento è quindi per stasera, con la prima puntata di una stagione che si preannuncia ricca di contenuti e sorprese.