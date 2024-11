L’ex Lazio Cesar ricorda Lazio-Porto: “Eravamo fortissimi ma la doppia semifinale contro il Porto un’occasione persa”

Stasera la Lazio si prepara a sfidare il Porto allo stadio Olimpico di Roma in una sfida difficile e che segna il primo banco di prova per i biancocelesti, soprattutto in Europa dove la Lazio ha ottenuto, per adesso, tre vittorie in tre partite, nove punti e il primo posto della classifica europea. Lazio-Porto è una sfida storica. In vista del match di questa sera, l’ex calciatore biancoceleste Cesar ha rilasciato un’intervista a Il Cuoio, inserto de Il Corriere dello Sport. Il calciatore è stato protagonista nella semifinale tra biancocelesti e portoghesi durante il periodo della panchina di mister Mancini e nella stagione 2002-2003.

