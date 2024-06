L'agente di Sarri: "Il Panathinaikos ha fatto di tutto e li ringraziamo, magari in futuro…"

Maurizio Sarri in questo valzer delle panchine italiane non è riuscito a convincere nessuna squadra, una vera assurdità per un maestro di calcio del suo livello. Tuttavia se in madrepatria non ha ricevuto proposte congrue, lo stesso non si può dire per l'estero dove molti club hanno bussato interessati alla sua porta tra cui piazze importanti come Siviglia, Newcastle, Nottingham Forest e soprattutto i greci del Panathinaikos.

Sarri ed il Panathinaikos

Il club ellenico è quello che ha messo sul piatto una proposta per molti “irrinunciabile”, tuttavia il Comandante non se l'è sentita di lasciare l'Italia come dichiarato dal suo storico agente, Alessandro Pellegrini ai microfoni di Alfredo Pedullà, che ha voluto ringraziare sentitamente il club greco per lo stile e i modi rispettosi con cui hanno condotto la trattativa.

Le parole dell'agente di Sarri rilasciate ai microfoni di Alfredo Pedullà