Schira: "Previsto per oggi un incontro per discutere il futuro di Pellegrini. Anche la Lazio è interessata a..."

Con l'arrivo di Baroni iniziano a delinearsi quelle che saranno le linee di mercato che seguirà la Lazio. L'obbiettivo di Fabiani è quello di ringiovanire una rosa che attualmente ha un età media superiore soltanto a quella dell'Inter. Sono tanti i nomi in entrata che circolano in queste ore: Noslin è un'idea concreta visto l'ottimo rapporto tra le due società e soprattutto quello con Baroni che lo ha lanciato nella sua esperienza a Verona. Oltre alle suggestioni Dele-Bashiru e Cabal, allenato anche lui da Baroni, in questi minuti l'esperto di mercato Nicolò Schira ha parlato del futuro di Pellegrini e di un interessamento della Lazio su un calciatore del Feyenoord. Queste le sue parole

Nicolò Schira sul futuro di Luca Pellegrini

Previsto per oggi un incontro tra la Lazio e l'Agenzia di Raiola per discutere del futuro di Luca Pellegrini

Nicolò Schira sulla situazione Stengs-Lazio

Anche la Lazio è interessata al numero 10 del Feyenoord, Calvin Stengs

Il tweet di Schira sul futuro di Pellegrini e la suggestione Stengs

La stagione di Calvin Stengs al Feyenoord

Il calciatore olandese è stato acquistato dal Nizza nel mercato della scorsa estate. L'attaccante del Feyenoord è stato autore di un ottima stagione: ha totalizzato 8 gol e 18 assist. E' un giocatore molto duttile che può occupare diverse zone del campo: in questa stagione ha giocato nel ruolo di ala destra e centrocampista centrale, ma di natura lui è un trequartista. Nelle due gare di Champions League contro la Lazio diede un ottima impressione soprattutto in quella di Rotterdam.