Parolo: "Niente drammi, con il Ludogorets si è vista la mentalità. Paragone Leiva-Rovella? Dico che..."

Intervenuto durante la trasmissione Quelli che hanno portato il calcio a Roma in onda su Radiosei, l’ex centrocampista della Lazio Marco Parolo, oggi opinionista a DAZN, ha condiviso le sue impressioni sullo scialbo pareggio per 0-0 maturato contro il Ludogorets ieri sera. "Marcolino", che vanta 265 presenze e 39 gol in maglia biancoceleste, ha fatto un’analisi sul momento attuale della squadra. Nel suo intervento ha esaminato a 360° questa Lazio, ponendo il focus sulle capacità di Marco Baroni, sulle qualità di alcuni singoli e sulle necessità di mercato per compiere il definitivo salto di qualità.

