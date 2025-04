Lazio: il dato impressionante sulle reti segnate dai subentrati

Dopo la dolorosa sconfitta contro il Bologna, incontro terminato 5-0 per i rossoblu, e il pareggio in Lazio-Torino, le aquile sono tornate finalmente a vincere, infatti, ieri i biancocelesti hanno sconfitto l'Atalanta, merito di un pallone tirato in rete dall'ala Gustav Isaksen su assist di Dele-Bashiru. Grazie al trionfo, il club guidato dal mister Marco Baroni, ha riscalato la classifica di Serie A e si è ripreso la 6a posizione. Il gol che ieri ha condotto la squadra biancoceleste alla vittoria è stato il frutto di una sostituzione, infatti, al 46' il tecnico ha fatto uscire Loum Tchaouna ed entrare Gustav Isaksen, il quale dopo 10 minuti dal suo arrivo ha condotto la Lazio in vantaggio. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il cambio di ieri è è stata una delle tante scelte giuste di Baroni, infatti, sono molte le reti segnate dai subentrati.

Lazio: il dato sui gol provenienti dalle sostituzioni

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono 16 i palloni mandati in rete dai calciatori subentrati nel campionato di Serie A, un numero molto alto e un grande risultato per la Lazio, soprattutto dato che i gol provenienti dalle sostituzioni sono 6 più di ogni altra squadra. In Europa League, invece, sono soltanto 2 le reti che sono frutto dei cambi di mister Baroni, una segnata da Isaksen durante il match contro il Twente e l'altra dal capitano Zaccagni in Lazio-Nice.

