Preparazione in chiusura: stasera Lazio-Atromitos a Rieti, ecco le probabili formazioni

La Lazio entra nell’ultima curva della preparazione estiva. Dopo settimane intense di lavoro atletico tra ritiro e test amichevoli, i biancocelesti si apprestano a chiudere il programma pre-campionato con l’ultimo impegno prima dell’esordio in Serie A. Questa sera, allo stadio “Manlio Scopigno” di Rieti, la squadra di Maurizio Sarri affronterà l’Atromitos, in un match che avrà il sapore di prova generale in vista della sfida di domenica prossima contro il Como. Il tecnico biancoceleste punta a verificare la condizione fisica dei suoi uomini e a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Per Sarri, l’obiettivo è duplice: consolidare i meccanismi di gioco e capire chi, tra i giocatori in ballottaggio, potrà conquistare una maglia da titolare all’esordio in campionato. Con l’Atromitos si chiude dunque una fase di rodaggio importante, caratterizzata da carichi atletici mirati e progressivi, che hanno permesso alla Lazio di mettere benzina nelle gambe e iniziare a definire la propria identità stagionale. L’amichevole di Rieti sarà l’occasione per fare le ultime valutazioni, prima che il campionato porti subito punti pesanti e verità di campo.

