Lazio, fino alla mezzanotte per confermare l'abbonamento

Il popolo laziale si conosce e riconosce. Anche e sopratutto nei momenti di difficoltà esce tutto il senso di appartenenza e il legame che lo contraddistingue. Mai come quest'anno molteplici sono i problemi che hanno colpito i biancocelesti ma la campagna abbonamenti mostra un dato discreto, una risposta non così scontata.

Il tifoso della Lazio rinnova l'abbonamento e resta vicino ai colori biancocelesti nonostante le delusioni e l'amarezza dell'attuale momento. La società, tramite i suoi canali social, ricorda inoltre come ci sia tempo fino alle 23.59 di oggi per rinnovare il proprio posto allo stadio.

Il post social della S.S.Lazio

Il dato aggiornato sugli abbonamenti

Un numero da non sottovalutare che mostra la passione e l'attaccamento dei tifosi alla maglia. Secondo quanto riportato dalla radio ufficiale biancoceleste, Lazio Style Radio, la campagna abbonamenti ha infatti superato quota 13.000, un segnale forte da parte del popolo laziale in un momento delicato per la società. Lo zoccolo duro della tifoseria si è già schierato, pronto a riempire l’Olimpico e a sostenere la squadra nel nuovo corso targato Sarri, alla sua seconda esperienza sulla panchina laziale.