Lazio, un giovane difensore si trasferisce al Bologna

Il capitolo cessioni in casa Lazio è molto delicato quanto importante. E' sempre una notizia positiva quando i biancocelesti riescono a cedere qualche profilo perchè da anni dalle parti di Formello si parla di esuberi e di troppi calciatori presenti.

Questo però non è il caso di gioire per un trasferimento. Infatti la società biancoceleste perde un profilo promettente. A riportarlo è Gianluca Di Marzio che parla del passaggio con la casacca del Bologna del difensore Diego Francioli, giovane classe 2007.

La dinamica della cessione

Ancora non è noto come la Lazio abbia perso il giovane calciatore del vivaio biancoceleste. Le sue caratteristiche sicuramente facevano ben sperare per il futuro di Diego Francioli e del club che ne possedeva il cartellino. E' ancora tutto da capire se la separazione sia stata consensuale o meno. Fatto sta che è il Bologna, squadra attentissima ai giovani, ad approfittarne e ad acquisire le prestazioni del giovane difensore.

Un vivaio spento

Il vivaio della Lazio un tempo sfornava giocatori importanti che sono stati in grado di raggiungere la massima serie. Da qualche anno però il settore giovanile biancoceleste è decisamente spento. La società non riesce a trovare gioielli da portare in prima squadra nonostante il progetto giovani sia al centro delle prospettive impostate dal Presidente Claudio Lotito.