Buon compleanno Mattia Zaccagni: il Capitano spegne 30 candeline

Buon compleanno Mattia Zaccagni, il Capitano del club biancoceleste festeggia 30 anni. L'ex Hellas Verona è entrato a far parte della famiglia biancoceleste a partire dal 2021/2022 e all'inizio della stagione attuale gli è stata affidata la fascia da Capitano dal mister Marco Baroni, in seguito al doloroso addio della leggenda Ciro Immobile, trasferitosi al Besiktas.h

Zaccagni: gli auguri della Società

Mattia Zaccagni: la stagione del biancoceleste

La stagione del Capitano del club biancoceleste è stata altalenante, un po' come quella della Lazio, infatti, l'ala sinistra ha iniziato l'anno in maniera eccellente per poi scomparire nell'ombra nelle ultime partite. Il calciatore è stato schierato dal mister Marco Baroni in 46 partite, di cui 34 in Serie A, 10 in UEFA Europa League e 2 in Coppa Italia per un totale di 3.402 minuti giocati, come riportato da Transfermarkt. Per quanto riguarda i cartellini, invece, i direttori di gara hanno estratto contro il biancoceleste 15 gialli. In Campionato si contano 8 palloni mandati in rete, il primo in occasione della vittoria contro il Venezia nella prima giornata e l'ultimo in Milan-Lazio del 2 marzo, incontro terminato con il trionfo delle aquile, a cui si aggiungono 6 assist. Nella competizione europea zaccagni ha centrato 2 volte la porta, nelle vittorie delle aquile contro il Nizza ed il Real Sociedad, ed ha realizzato 2 assist, mentre in Coppa Italia si conta soltanto un assist. La stagione del Capitano non è stata delle migliori, caratterizzata da alti e bassi, ma, nonostante ciò, in molte occasioni è stato un'arma vincente della Lazio.