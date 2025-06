FIFA Club World Cup: ecco le partite in programma oggi, in campo un club della Premier League

Il Mondiale per Club è cominciato e la prima giornata si è già conclusa con risultati sorprendenti. I primi due club a sfidarsi sono stati Al Ahly e Inter Miami, club dove gioca la leggenda Lionel Messi, e l'incontro è terminato con un pareggio, come in Palmeiras-Porto di ieri notte. Risultato diverso per il Bayern Monaco che ha segnato ben 10 gol all'Auckland City, riuscendo anche a mantenere la porta inviolata, inoltre, la giornata di ieri ha visto trionfare anche il Paris Saint-Germain che ha terminato l'incontro con l'Atletico Madrid 4-0. Vittoria anche per il Botofago che è riuscito a sconfiggere il Seattle Sounders. Tra stasera e stanotte saranno altre 6 le squadre che scenderanno in campo e tra queste c'è anche un club della Premier League.

FIFA Club World Cup: le partite in programma oggi

Il FIFA Club World Cup ritorna stasera per permettere ai tifosi di seguire le squadre dei vari Campionati. Alle ore 21:00 sarà possibile seguire l'incontro tra il Chelsea e il Los Angeles, mentre stanotte sarà trasmessa Boca Juniors-Benfica a 00:00 e Flamengo-Esperance alle ore 03:00. Le partite saranno trasmesse su Dazn sia per gli abbonati che in chiaro.

FIFA Club World Cup: i prossimi incontri in programma

Nelle prossime giornate si disputeranno gli incontri Fluminense-Borussia Dortmund, River Plate-Urawa Red Diamonds e Ulsan Hyundai-Mamelodi Sundowns, inoltre, l'Inter scenderà in campo a casa del Monterrey e la Juventus sfiderà Al-Ain. Il Real Madrid, invece, dovrà affrontare Al Hilal, il Pachuca si scontrerà con il FC Salzburg e il Manchester City se la vedrà con il Wydad Casablanca. Saranno molti gli incontri entusiasmanti che sarà possibile seguire in questo nuovo Mondiale per Club.