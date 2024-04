Extra Lazio | E' ufficiale la scelta di Amadeus: pronta la risposta della Rai

Il noto conduttore Amadeus lo ha ufficializzato sul proprio profilo Instagram

"Lavorare in Rai per tanti anni è stato per me motivo di orgoglio, di responsabilità ed immenso piacere .

Al servizio pubblico va il mio più sentito ringraziamento .

Grazie a tutti i Dirigenti che ho incontrato negli anni, che hanno riposto in me fiducia, garantendomi autonomia e serenità .

Non è stata per me una scelta facile anche in considerazione degli sforzi importanti fatti da Rai per trattenermi , e senza che io abbia mai fatto alcuna richiesta per favorire i miei familiari o per escludere miei passati collaboratori, a dispetto di quanto è stato fatto circolare sulla stampa negli ultimi giorni .

Non è nel mio stile"