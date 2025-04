Caso Immobile al Besiktas, il presidente: "Se ne andrà a fine stagione", ma Ciro…

Dopo l'eliminazione della Lazio contro il Bodø Glimt, Ciro Immobile era stato uno dei primi a commentare sotto il post della Lazio per incoraggiare la sua ex squadra nonostante la cocente delusione scrivendo: “Bravi lo stesso ragazzi avete lottato fino alla fine e meritavate di passare ma il calcio sa essere crudele a volte. Forza Lazio sempre”. In Turchia, tuttavia, l'ex capitano biancoceleste è al centro di una controversa situazione con il suo futuro alle Aquile del Besiktas che è avvolta da un alone di incertezza.

Le parole del Presidente del Besiktas

Il presidente del Besiktas, Serdal Adali, durante il consiglio di amministrazione ha utilizzato parole chiare e nette per definire il futuro di Ciro Immobile in Turchia lasciando poco spazio ad interpretazioni:

Lo dico apertamente: Ciro Immobile se ne andrà a fine stagione. L’argomento è chiuso. Non c’è stata alcuna richiesta ufficiale di proroga e non ci sarà.

Il post di Immobile su Instagram

Se dai vertici del club dunque sembra chiara l'intenzione di volersi separare dalla Scarpa d'Oro 2020, non si può dire lo stesso per Immobile che ieri con un post sul proprio profilo Instagram ha voluto chiarire come la sua intenzione è quella di rimanere al Besiktas anche il prossimo anno: