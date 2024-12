Lazio, mercato in uscita: Basic e Hysaj verso l’addio

Un trio ridotto a un duo: il caso Basic e Hysaj



La Lazio si prepara a salutare altri due giocatori. Basic e Hysaj, con le valigie in mano, sono pronti a lasciare la squadra. Il trio degli esuberi, infatti, si è già ridotto: Akpa Akpro ha abbandonato la Capitale e si sta allenando con il Monza, aspettando solo l'ufficialità del suo trasferimento. Ora, l'obiettivo della società biancoceleste è liberarsi dei pesanti ingaggi di chi è rimasto fuori lista, come sottolineato da Il Corriere dello Sport.

Fraioli

Un futuro incerto tra esclusioni e margini



Non è facile trovare una sistemazione per i due giocatori. Entrambi non fanno più parte del progetto tecnico e da tempo sono ai margini della squadra. Solo Hysaj ha avuto recentemente un’opportunità, giocando in Coppa Italia contro il Napoli, mentre per Basic le chance sono praticamente inesistenti. Nel frattempo, continuano ad allenarsi a Formello senza un ruolo preciso, aspettando che il mercato di gennaio offra loro una nuova destinazione.