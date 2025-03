Il Tempo | Rambaudi: "Assurdo discutere Baroni, ha migliorato tutti…"

Come riportato da Il Tempo, Ko pesante a Bologna ma destino ancora tra le mani: la Lazio approfitta della sosta per recuperare forze fisiche e mentali in vista del rush finale. A parlare del momento dei biancocelesti, ai microfoni de Il Tempo, è l'ex Roberto Rambaudi che guarda con ottimismo al finale di stagione:

Il calo è fisiologico, il grande cammino fatto ha portato dispendio di energie. In più si sono infortunati giocatori importanti. Servirà superare il momento no contro il Torino, questo permetterà di affrontare le altre gare con coraggio, autostima e consapevolezza.

Baroni è finito al centro delle critiche

Non deve assolutamente essere messo in discussione. Si merita la conferma, sperando poi che possa lottare fino all'ultimo per il quarto posto, arrivando più avanti possibile in Europa League. Pochi a luglio pensavano che la Lazio potesse giocarsela così, ha migliorato tutti. Il tecnico, grazie all'impegno di tutta la squadra, ha reso ottimi dei buoni giocatori.

Capitolo Nazionali, Guendouzi e Rovella non si fermano mai e prima convocazione per Gila

Lo spagnolo da questa chiamata tornerà con grande energia e consapevolezza. Anche Rovella ritornerà con la testa giusta e le energie che servono. Dispiace per le critiche che ha ricevuto in Francia Guendouzi ma deve avere la forza di reagire, ha dimostrato di essere un grande giocatore.

Dopo la sosta calendario impegnativo

La partita più importante è con il Torino. Il problema è che ora Baroni non ha troppe alternative, prima alcuni calciatori se ne trascinavano dietro altri, adesso qualcuno è rimasto indietro.

Priorità al campionato o all'Europa League?

Si deve lottare su tutti i fronti. È importante recuperare gli infortunati, l'assenza di Castellanos si è fatta sentire. Vincere è la medicina migliore per ritrovare energie e giocarsela sia in campionato che in coppa.

