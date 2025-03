Il Tempo | Reda Belahyane prova a convincere Baroni

Come riportato da Il Tempo, dopo la sosta ci sarà il rush finale di stagione e tra i giocatori biancocelesti che sperano di trovare più spazio in questa fase c'è Reda Belahyane che attende la sua opportunità.

La richiesta della dirigenza

La dirigenza è stata chiara: Belahyane deve essere valorizzato e Baroni dopo l'incontro con Lotito dovrà aumentare le rotazioni a fronte dei tanti impegni di questo incandescente finale di stagione.

Dopo il Torino ci saranno: Atalanta, due volte il Bodo Glimt ed in mezzo la Roma. In queste partite tutti sono indispensabili: Rovella e Guendouzi potrebbero aver bisogno di rifiatare; Vecino stesso discorso visto il continuo impiego al rientro dall'infortunio; mentre Dele-Bashiru ha accusato fastidi alla caviglia. Ecco che Belahyane rappresenta allora un'alternativa valida e necessaria, finora ha avuto poco spazio: 50 minuti con il Venezia, 26' contro l'Udinese e 12' nella debacle di Bologna. Il centrocampista marocchino ha dimostrato di poter giocare sia nel 4-2-3-1 sia nel 4-3-3, ma ora serve continuità. In questi giorni Belahyane si è allenato agli ordini di Baroni in un Formello svuotato dalle partenze dei nazionali.

Le condizioni del gruppo

In questa settimana oltre alle assenze dei giocatori partiti con le rispettive Nazionali ci sono gli infortunati: Nuno Tavares è alle prese con un affaticamento; Castellanos sta affrontando il secondo stiramento consecutivo, mentre Ibrahimovic ha riportato una lesione al flessore; Dele-Bashiru, infine, svolge un lavoro differenzaito dopo un riacutizzarsi del problema alla caviglia.