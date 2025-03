CorSport | Rebus Nuno Tavares, la tabella anti-stiramento

Come riportato dal Corriere dello Sport, Nuno Tavares va maneggiato con estrema attenzione a causa della delicatezza dei suoi muscoli e la gestione è il compito che spetta a Baroni da qui a fine stagione. Sono cinque gli infortuni che hanno colpito il terzino in questa annata.

Gli incroci

Ad Aprile la Lazio è chiamata a due settimane ricche tra scontri diretti ed i quarti di finale di Europa League contro il Bodo Glimt, ma Tavares non può sempre giocare e non si può rischiare un suo nuovo stop. Certamente, la gestione del portoghese è più complicata vista l'assenza di Pellegrini, escluso dalle liste e con un Marusic da adattare. Le voci di un rientro del terzino italiano in lista Serie A durante la sosta sono rimaste tali.

Il percorso

Sono otto gli assist sinora per Tavares, l'ultimo risale alla sfida col Como di fine ottobre, poi gli assist sono spariti e gli infortuni aumentati alcune volte per azzardi del tecnico altre per fatalità. Dal rientro anticipato a Formello dalla Nazionale in campo non si è ancora visto. Mercoledì ci sarà la ripresa degli allenamenti e lì Baroni saprà se averlo o meno a disposizione con il Torino, poi bisogna costruire una tabella per la sua gestione e capire in quali partite è meglio averlo e quali no.

Il Corriere dello Sport