Buon compleanno Hysaj! Gli auguri social della Lazio per il terzino

A pochi giorni dalla chiusura del mercato e poco prima del match contro il Cagliari, è tempo anche di compleanni in casa Lazio. Oggi, 2 febbraio, compie gli anni il terzino biancoceleste Helseyd Hysaj. Il calciatore, nato nel febbraio del 1994 in Albania, oggi compie 31 anni.

Alcuni momenti della carriera del terzino

La sua carriera di calciatore è iniziata proprio in Italia, alla corte dell’Empoli, società stregata dal talento del quattordicenne albanese. Dopo alcuni anni in serie B, nel 2015 viene acquistato dal Napoli e debutta in serie A, squadra con cui colleziona 178 presenze e un goal. Dopo essere rimasto svincolato dalla società partenopea, nell’estate del 2021 approda dalla corte di mister Sarri alla Lazio dove, fino ad oggi, ha collezionato 90 presenze e 2 goal. Nove giorni dopo il suo arrivo realizza il primo goal con l’aquila sul petto nella partita contro lo Spezia. Ad oggi, il calciatore non è stato inserito nella lista della Serie A in quella della Uefa, ma le volte in cui mister Baroni lo ha chiamato in campo, ha sempre risposto con prestazioni di impegno e determinazione (in occasione dei match in Coppa Italia o in questo mese di mercato). Non è escluso che la società possa scegliere di reinserire il calciatore in lista per la seconda fase del campionato e dell’Europa League.