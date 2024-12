Lazio, il funerale di Francesco: ecco dove e quando si svolgerà

E' stata una giornata molto triste per il mondo Lazio: nel pomeriggio è arrivata la terribile notizia della morte di Francesco Rosci, fratello di Flavio deceduto anche lui lo scorso 31 ottobre. I due gemelli erano affetti dal Morbo di Batten ma nonostante ciò seguivano assiduamente la loro amata Lazio. In questi minuti, attraverso il proprio profilo Facebook la madre ha dato delle informazioni sul funerale di Francesco.

La cerimonia per Francesco si terrà lunedì 9 dicembre alle ore 11:00 presso la Basilica di San Pietro e Paolo all'Eur

Vi ringraziamo immensamente tutti per il grande affetto che ci state dimostrando in queste ore di grande sofferenza. La cerimonia per salutare il nostro caro amore Francesco si terranno lunedì 9 dicembre alle ore 11 presso la Basilica di SS. Pietro e Paolo all'Eur. Grazie ancora