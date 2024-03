OPEN VAR | Di Bello scrive a Rocchi: "Mi dispiace, potevo fare meglio..."

Questa sera come di consueto si è tenuta su Dazn la puntata di Open Var con ospite il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi. Come era ovvio, larga parte della discussione si è incentrata sull'operato dell'arbitro Marco Di Bello durante Lazio-Milan di venerdì sera: tanti gli episodi da commentare dal fallo di Maignan su Castellanos fino alle tre espulsioni ai danni di Pellegrini, Marusic e Guendouzi, ma andiamo con ordine:

CASTELLANOS-MAIGNAN : Per commentare il contatto tra l'attaccante argentino ed il portiere francese sono stati innanzitutto fatti sentire gli audio tra la Sala VAR ed il direttore di gara, con il VAR che ha ritenuto corretta la decisione presa sul campo da Di Bello, ritenendo l'uscita di Maignan casuale e fortuita. Gianluca Rocchi ha definito questo episodio come un evento “limite”, in cui la decisione del campo la fa da padrona, facendo notare come qualora fosse stato fischiato rigore non sarebbe stato in nessun caso revocato.

ROSSO A PELLEGRINI : Anche in questo caso il designatore Rocchi tende a giustificare l'operato del direttore di gara etichettando l'accaduto come “dinamica particolare”. Sotto la lente d'ingrandimento, infatti, finisce il mancato intervento dell'arbitro sul colpo ricevuto al volto da Castellanos (ricordiamo che il regolamento impone che l'arbitro fischi l'interruzione del gioco in caso di infortunio al volto), ma Rocchi fa notare come Di Bello, a causa dell'immediatezza dei fatti, sia più interessato alla vicenda Pellegrini-Pulisic non rendendosi conto di Castellanos. Resta però da farsi una domanda, perché nessuno ha fatto notare che Di Bello vede Castellanos con le mani sul volto, si mette il fischietto in bocca e non fischia? Misteri che non verranno mai svelati…

ROSSO A MARUSIC E GUENDOUZI : Interrogato anche su questi due eventi, il designatore Gianluca Rocchi afferma di non potersi esprimere in toto, causa la decisione del Giudice Sportivo che deve ancora essere resa nota. Qui Rocchi seppur molto velatamente ammette il fatto che a Di Bello sia sfuggito di mano il controllo della partita, affermando che si poteva fare meglio.

Ora arriva la parte più interessante, infatti Rocchi racconta del messaggio ricevuto proprio da Marco Di Bello all'indomani della partita. Queste le parole di Rocchi:

“Il giorno dopo Lazio-Milan ho letto critiche molto pesanti verso Di Bello e non è semplice reagire ad una partita così, infatti Di Bello mi ha scritto un messaggio con scritto: «Mi dispiace, ho perso un po' il controllo, mi rincresce la situazione perchè potevo fare meglio »."

Rocchi continua:

“Mi dispiace quando vedo aggressioni verbali all'arbitro di turno, come se l'arbitro non si rendesse conto degli eventi, lui è mortificato perchè giustamente sa che ha fatto una prestazione che poteva essere decisamente meglio.”

Sui provvedimenti che potrebbero colpire Di Bello, Rocchi afferma:

“Io ragiono sempre al positivo, mando fuori quelli che stanno meglio, mentre quelli che stanno un pochino meno bene stanno più tranquilli, ma dobbiamo recuperare Di Bello il prima possibile, non possiamo lasciare nessuno indietro.”

Ecco i video della puntata di Open Var pubblicati sulla pagina Instagram di Dazn, dove si parla di Lazio-Milan.