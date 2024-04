CdS | Ciro non preoccupa, Romagnoli oggi test

Un colpo al ginocchio e solo un grande spavento, ma nulla più: le condizioni di Ciro Immobile, uscito al termine del primo tempo, non preoccupano. Una piccola distorsione al collaterale e nulla più, ma all'intervallo del derby il dolore c'era e lanciare Castellanos era la cosa migliore. Proprio da lui in attacco si ripartirà contro la Salernitana, mentre Immobile, al più tardi, dovrebbe tornare contro il Genoa al Marassi.

Esami per Romagnoli

Il difensore, l'altro uscito nel derby, ha accusato un risentimento al polpaccio: il muscolo si è indurito, per questo si è preferito non rischiarlo. Serviranno, però, degli esami strumentali per accertare l'assenza di una lesione. Tudor ha anche riabbracciato Lazzari, tornato in gruppo dopo lo stiramento al polpaccio: può partire la concorrenza a Marusic. Provedel ne avrà per una settimana ancora.

Il Corriere dello Sport