Lazio-Salernitana, in vendita i tagliandi per la gara

La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara di campionato Lazio-Salernitana, in programma venerdì 12 aprile alle ore 20:45.

Dove acquistare i biglietti

Sarà possibile acquistare i biglietti online su Vivaticket oppure nei punti vendita autorizzati, mentre le due tariffe agevolate, Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella, entrambi con accompagnatori , si potranno acquistare solo presso i negozi Lazio Style 1900 .

Il prezzo dei biglietti

I prezzi saranno più bassi rispetto alle partite precedenti:

Distinti e Curva Nord e Sud: 25 euro

Tribuna Tevere Parterre laterale: 35 euro

Tribuna Tevere Parterre centrale: 38 euro

Tribuna Tevere: 40 euro

Tribuna Tevere Top: 60 euro

Tribuna Tevere Gold: 75 euro

Tribuna Montemario laterale: 55 euro

Tribuna Montemario top: 75 euro

Tribuna d'onore sinistra: 200 euro

Tribuna d'onore con hospitality: 600 euro