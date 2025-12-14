Lazio, il tifo organizzato lancia un'iniziativa per aiutare gli amici a 4 zampe: i dettagli
Il tifo organizzato ha lanciato un'iniziativa per aiutare i nostri amici a 4 zampe, soprattutto date queste basse temperature, ecco tutte le informazioni.
L'appello del Tifo Organizzato
Il cane è gentiluomo! É Sincero, non mente, non inganna e non tradisce, è generoso e altruista e soprattutto, ha fiducia in noi…e noi non possiamo tradirla!!!
Anche quest'anno abbiamo deciso di raccogliere coperte nuove e usate di lana, cotone e pile (non materiale imbottito), cibo secco e umido (per cuccioli ed adulti), per aiutare i canili “Associazione Cuore di Pit” di Labico (RM) E “Zampe in Love” di Cesano di Roma. Ad affrontare l'inverno in maniera dignitosa.
La raccolta si svolgerà al pub maledetti laziali. Da Martedì 16 a Venerdì 19 (ore 16:30-19:30) oppure Sabato 20 dicembre prima di Lazio-Cremonese a Ponte Milvio dalla ore 12:00 alle 17:00 (davanti Beer Company). I nostri amici a 4 zampe aspettano il nostro aiuto!!!