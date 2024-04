Sembra poter esserci una mossa a sorpresa di Igor Tudor con Gustav Isaksen che starebbe scaldando i motori con Luis Alberto che quindi potrebbe partire dalla panchina in quello che sarà il primo derby del tecnico croato in biancoceleste. La giovane ala danese è pronta dunque ad unirsi a Daichi Kamada sulla trequarti dietro a Ciro Immobile.

Dopo la pretattica attuata da Tudor nella conferenza stampa di oggi e la seduta blindata di questo pomeriggio, sembra però venir fuori un primo dettaglio importante di formazione. Con l'ala danese la Lazio si assicura più dinamismo e dribbling rinunciando alla tecnica sopraffina di Luis Alberto, seppur nell'ultimo periodo non si fosse palesata del tutto. Per Isaksen si tratterebbe della prima volta da titolare in una stracittadina dopo essere subentrato nel derby d'andata al 64' al posto di Pedro e nel derby di Coppa Italia, vinto 1-0 grazie al gol di Zaccagni, entrato al posto di Castellanos al 77'. Quella di domani può essere un'importante possibilità per Isaksen per incidere realmente nella Lazio e dar seguito ai buoni spunti visti in questi mesi che però non si sono rivelati decisivi.

La rifinitura di oggi

Rifinitura andata in scena questo pomeriggio in quel di Formello con Tudor che dovrà fare a meno degli infortunati Provedel, Lazzari e Zaccagni, quest'ultimo, uscito al quarto d'ora di gioco contro la Juventus in Coppa Italia dovrà restare ai box per circa un mese. Recuperati per la panchina invece Rovella e Pellegrini, che a detta di Tudor li ha visti molto carichi e vogliosi in allenamento.