La Lazio sfida il fortino Sinigaglia: obiettivo scacciare i fantasmi in trasferta

Manca ormai pochissimo al fischio d’inizio di Como-Lazio, il match di chiusura della 10ª giornata di Serie A Enilive, in programma proprio nella serata di Halloween. La Lazio di Baroni arriva da una rotonda vittoria contro il Genoa per 3-0, ma dovrà prestare molta attenzione a una trasferta più insidiosa di quanto sembri e da non sottovalutare.

Como imbattibile in casa: la statistica

Il Como, neopromossa e sulla carta sfavorita, vanta infatti un record impressionante: l’ultima sconfitta in casa risale al 27 gennaio contro l’Ascoli, in Serie B. Da allora, i lariani non hanno più perso, proseguendo la striscia di imbattibilità culminata con la promozione in Serie A. Quest’anno, tra le mura del fatiscente Stadio Sinigaglia, situato a pochi passi dalle sponde del lago di Como, la squadra guidata da Fabregas ha già raccolto una vittoria contro il Verona (3-2) e due pareggi contro Bologna (2-2) e Parma (1-1).

Depositphotos Como

Lazio, preoccupa il dato in trasferta:

A rendere più ostica la sfida per i biancocelesti, è anche il loro andamento negativo nelle trasferte di campionato, dove sono arrivate ben tre sconfitte contro Udinese, Fiorentina e Juventus. Tuttavia, in Europa la Lazio ha saputo offrire prove di grande carattere, come testimoniano le vittorie contro Dynamo Kiev e Twente. L’unico successo lontano dall’Olimpico in Serie A, però, è stato il pirotecnico 3-2 contro il Torino.

La sfida di questa sera rappresenta dunque un’occasione preziosa per invertire il trend negativo in trasferta, nonostante le assenze di due elementi chiave come Zaccagni e Rovella, che hanno dato forfait e non sono stati nemmeno convocati da mister Baroni. Si preannuncia una gara combattuta, in uno scenario suggestivo e insidioso, perfetto per una notte di Halloween.