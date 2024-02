Lazio-Bologna| Biancocelsti in silenzio stampa, Sarri infuriato

La partita tra Lazio e Bologna, giocata allo Stadio Olimpico, si è conclusa con il risultato di 1-2 a favore dei Rossoblu, che sono riusciti a ribaltare il punteggio in una gara che la Lazio sembrava avere sotto controllo fino al momento del pareggio. Dopo il fischio finale, la società biancoceleste ha deciso di boicottare le interviste post-partita, in segno di protesta nei confronti della gestione arbitrale di Maresca, ampiamente criticata dall'ambiente Lazio. Questa decisione è stata presa da Sarri e dalla dirigenza come risposta al sistema arbitrale, nonostante la consueta disponibilità del tecnico ai media. Le principali critiche riguardano due episodi: l'omissione del VAR su un possibile calcio di rigore alla fine del primo tempo e la mancata espulsione di Fabbian, già ammonito, per un fallo su Immobile. Sembra che ci sia stato un acceso confronto tra Sarri e Maresca, con l'aggiunta di Fabiani al termine del primo tempo.

Questa partita era fondamentale per la corsa al quarto posto in classifica, e la sconfitta complica ulteriormente il cammino della Lazio in campionato, nonostante una prestazione complessivamente positiva, escluso l'errore sul primo gol subito. Ora la squadra dovrà mantenere alto il morale e continuare sulla strada del gioco ritrovato.

La prossima sfida sarà una trasferta impegnativa e decisiva contro il Torino di Juric, fondamentale per le ambizioni europee della squadra, senza spazio per errori.